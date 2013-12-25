印尼当局放宽投资规定 以吸引外资回流提振经济

路透雅加达12月24日 -东南亚最大经济体印度尼西亚周二宣布，将允许外资加大对该国电厂、广告业和制药业的投资，以提振增长放缓的经济。

印尼决策者正竭力吸引投资者回归。由于该国经常帐赤字规模庞大，投资者纷纷撤离。赤字导致印尼卢比兑美元今年贬值超过20%。

印尼担心，明年大选前的政治不确定性和美国缩减货币刺激，将导致外资进一步流出。美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币刺激措施长期以来支撑了对新兴市场风险资产的需求。

“这是为了维持印尼的经济增长，通过鼓励投资，特别是内资和外资，为全球经济放缓做好准备，”印尼经济部长罗加萨(Hatta Rajasa)向记者表示。

在耽搁数月后，部长们修改了列有禁止或限制外资进入的印尼行业“投资负面清单”。有数十年历史的该清单限制外资进入所谓的敏感领域。

这些变化的生效日期尚未确定，因为该规定需要印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)正式签字批准。

“这个(清单)将在政治因素主导的一年中改善投资环境，改善后的清单有助提供更多法律确定性，”印尼企业家协会(APINDO)会长Sofjan Wanandi表示。

根据新政策，印尼政府将制药企业外资投资上限从75%提高至85%，广告公司中的外资投资上限从49%增至51%。

**竞争加剧？**

这样一来，印尼制药公司Kimia Farma (KAEF.JK)、Indofarma (INAF.JK)和KalbeFarma (KLBF.JK)，以及广告公司Fortune Indonesia (FORU.JK)可能都将面临更激烈的竞争。

印尼还准许将外资对公私合营发电站项目的投资上限自95%提高至100%。根据合营条款，外资现在可以在特许期间持有整个发电站，之后再将部分股权转让给政府。

政府在最后关头放弃稍早提出的允许外资全权运营机场和港口的建议，给印度GVK Power & Infrastructure(GVKP.NS)、韩国Incheon International Airport CorpIIACO.UL及其它希望在印尼市场占有更大份额的海外企业浇了一瓢凉水。

分析师称，这些政策变化为吸引投资开了个好头，但还需要采取更多举措。

“主要问题不是投资类型的变化，而是外资对印尼投资环境的满意程度，”雅加达基金管理公司PT Samuel Aset Manajemen首席分析师Lana Soelistianingsih称。

世界银行和国际货币基金组织(IMF)本月稍早警告称，如果印尼希望经济恢复强劲成长，并赢回对印尼失去兴趣的投资者，就要深化改革。(完)

(编译 朱晓军/许娜；审校 张涛)

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