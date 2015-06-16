印尼若提供便利 中国有望成为该国最大外资来源国

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透雅加达6月15日（记者 Nicholas Owen） - 如果印尼总统佐科能简化该国的商业程序，中国可能很快就会超越新加坡和日本，成为印尼最大的外资来源国。
据印尼投资统筹机构（BKPM）称，自从佐科去年10底出任总统以来，中国在印尼的投资意向额超过830亿美元，远超过日本的116亿美元和新加坡的1.85亿美元。BKPM数据不包括银行及油气行业。
中国有兴趣投资于冶炼、水泥和电厂项目，过去有过许多投资承诺，但多数未能付诸实现。
BKPM称，2005-2014年中国在印尼的投资意向仅实现了7%，佐科政府希望该比例能提升至最低30%。
该机构计划设立一个特别营销团队，工作重点是为来自中国的投资提供便利，此外还将为来自其他国家的投资成立专门团队。
“如果他们在办理地区许可或与中央政府打交道时遇到问题，BKPM会帮忙，”该机构副主席Azhar Lubis对记者说，“我们会努力与他们保持联系，讨论问题。”
佐科急需外国投资，以便填补该国的经常帐赤字，并扶持经济增长。
去年中国对印尼的实际投资额为8亿美元，高于之前一年的3亿美元，但远低于新加坡的58亿美元和日本的27亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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