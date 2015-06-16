印尼若提供便利 中国有望成为该国最大外资来源国

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达6月15日（记者 Nicholas Owen） - 如果印尼总统佐科能简化该国的商业程序，中国可能很快就会超越新加坡和日本，成为印尼最大的外资来源国。

据印尼投资统筹机构（BKPM）称，自从佐科去年10底出任总统以来，中国在印尼的投资意向额超过830亿美元，远超过日本的116亿美元和新加坡的1.85亿美元。BKPM数据不包括银行及油气行业。

中国有兴趣投资于冶炼、水泥和电厂项目，过去有过许多投资承诺，但多数未能付诸实现。

BKPM称，2005-2014年中国在印尼的投资意向仅实现了7%，佐科政府希望该比例能提升至最低30%。

该机构计划设立一个特别营销团队，工作重点是为来自中国的投资提供便利，此外还将为来自其他国家的投资成立专门团队。

“如果他们在办理地区许可或与中央政府打交道时遇到问题，BKPM会帮忙，”该机构副主席Azhar Lubis对记者说，“我们会努力与他们保持联系，讨论问题。”

佐科急需外国投资，以便填补该国的经常帐赤字，并扶持经济增长。

去年中国对印尼的实际投资额为8亿美元，高于之前一年的3亿美元，但远低于新加坡的58亿美元和日本的27亿美元。(完)