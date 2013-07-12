印尼警方称约200名囚犯越狱

路透雅加达7月12日 - 印尼警方发言人Boy Rafli Amar称，周四夜间，棉兰一座守卫森严的监狱的犯人因缺水停电而抗议，随后演变为骚乱，约200名囚犯越狱。棉兰是印尼第四大城市。

Amar指出，这些越狱的囚犯中有15名据信是“恐怖分子”。

《雅加达邮报》周五报道称，这15人与2000年在苏门答腊岛制造系列教堂爆炸案的恐怖分子Toni Togar有关。Togar被判20年监禁，目前在另外一座监狱服刑。

另外一名警官称，监狱内起火，囚犯们随后越狱。骚乱导致至少两名囚犯和两名工作人员丧生。

棉兰军警尚未找到很多越狱的囚犯。

“因为凌晨5点起断水断电，囚犯于下午5点半发生骚乱，并冲破了大门。”Amar说道。

《雅加达邮报》引述司法部长Denny Indrayana的说法报道称，棉兰监狱关押着超过2,500名囚犯。而该监狱的关押人数上限为1,054人。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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