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时事要闻 | 2017年 4月 20日 星期四 11:08 BJT

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构

路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。

基于Indikator Politik对全部投票的非官方“快速计票”结果，Anies Baswedan获得58%的选票，华裔原省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)获得42%的选票。

印尼国家选举委员会将在5月初宣布正式结果。(完)

(编译 侯雪苹 审校 郑茵)

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