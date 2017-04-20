印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
基于Indikator Politik对全部投票的非官方“快速计票”结果，Anies Baswedan获得58%的选票，华裔原省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)获得42%的选票。
印尼国家选举委员会将在5月初宣布正式结果。(完)
(编译 侯雪苹 审校 郑茵)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。