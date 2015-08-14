日本调整印尼高铁项目报价 与中国展开竞争--印尼官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达8月14日 - 印尼官员周五称，日本改进了雅加达至万隆高速铁路项目的报价，数日前中国为赢得该项目率先提供了更优惠的报价。

日本国际协力机构驻雅加达代表Oura Daisuke本周表示，日本同意提供40年期贷款，利率为0.1%，宽限期10年，但是他拒绝说明贷款的数额。

周五，印尼经济统筹部一位官员告诉路透，日本方面提供的贷款期限和利率均不变，但是不会涉及印尼政府预算。

“他们将贷款发放给（印尼）国有企业，我们的政府不会获得贷款份额，”负责基础设施和地区开发的副部长Luky Eko Wuryanto在电话中表示。他并指出，印尼国有企业可能会联合私营企业作为铁路的运营方。

曾担任印尼国家发展计划国务部的Wuryanto周二表示，中国同意提供55亿美元50年期贷款，利率为2%，且包含宽限期，较此前的报价更加优惠。

“中日两国也许都将这个项目视作友谊的象征，因此都非常认真，”Wuryanto说道。“我们将进行公平的评估，以便能够真正地认识到这两国的努力。”（完）