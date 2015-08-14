日本调整印尼高铁项目报价 与中国展开竞争--印尼官员

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达8月14日 - 印尼官员周五称，日本改进了雅加达至万隆高速铁路项目的报价，数日前中国为赢得该项目率先提供了更优惠的报价。
日本国际协力机构驻雅加达代表Oura Daisuke本周表示，日本同意提供40年期贷款，利率为0.1%，宽限期10年，但是他拒绝说明贷款的数额。
周五，印尼经济统筹部一位官员告诉路透，日本方面提供的贷款期限和利率均不变，但是不会涉及印尼政府预算。
“他们将贷款发放给（印尼）国有企业，我们的政府不会获得贷款份额，”负责基础设施和地区开发的副部长Luky Eko Wuryanto在电话中表示。他并指出，印尼国有企业可能会联合私营企业作为铁路的运营方。
曾担任印尼国家发展计划国务部的Wuryanto周二表示，中国同意提供55亿美元50年期贷款，利率为2%，且包含宽限期，较此前的报价更加优惠。
“中日两国也许都将这个项目视作友谊的象征，因此都非常认真，”Wuryanto说道。“我们将进行公平的评估，以便能够真正地认识到这两国的努力。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)