克里指责阿萨德政府应为叙和谈僵局负责

路透雅加达2月17日（记者 Arshad Mohammed） -美国国务卿克里就叙利亚和谈停滞不前谴责阿萨德政府，并敦促俄罗斯停止向后者提供武器，还称俄罗斯需要参与解决叙利亚问题。

联合国叙利亚问题特使卜拉希米（LakhdarBrahimi）周六在日内瓦称，前两轮叙利亚和谈没有取得太多进展，但双方就第三轮和谈的议程达成一致，具体日期尚未确定。

“（叙利亚）政府阻扰（和谈）。他们除了继续向自己的人民扔炸弹、破坏自己的国家之外，别无其他作为。我遗憾地说，他们是在伊朗、真主党和俄罗斯的大力支持下这么做的，”克里周一在雅加达对记者说。

克里似乎试图加大针对阿萨德的外交施压力度，以促使达成政治协议。

他周一前往阿联酋访问前发表讲话，用异常强硬的措辞称：“俄罗斯需要参与解决叙利亚问题，而不是（向叙利亚政府）提供更多的武器和更多援助，后者有效地增强了阿萨德的力量，制造了很大的问题。”

他称，阿萨德仍试图通过军事行动赢得叙利亚内战，而不是通过和谈寻找解决方案。

“很显然，阿萨德仍试图在战场上取胜，而不是带着诚意（走）向谈判桌。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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