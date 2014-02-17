克里指责阿萨德政府应为叙和谈僵局负责

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透雅加达2月17日（记者 Arshad Mohammed） -美国国务卿克里就叙利亚和谈停滞不前谴责阿萨德政府，并敦促俄罗斯停止向后者提供武器，还称俄罗斯需要参与解决叙利亚问题。
联合国叙利亚问题特使卜拉希米（LakhdarBrahimi）周六在日内瓦称，前两轮叙利亚和谈没有取得太多进展，但双方就第三轮和谈的议程达成一致，具体日期尚未确定。
“（叙利亚）政府阻扰（和谈）。他们除了继续向自己的人民扔炸弹、破坏自己的国家之外，别无其他作为。我遗憾地说，他们是在伊朗、真主党和俄罗斯的大力支持下这么做的，”克里周一在雅加达对记者说。
克里似乎试图加大针对阿萨德的外交施压力度，以促使达成政治协议。
他周一前往阿联酋访问前发表讲话，用异常强硬的措辞称：“俄罗斯需要参与解决叙利亚问题，而不是（向叙利亚政府）提供更多的武器和更多援助，后者有效地增强了阿萨德的力量，制造了很大的问题。”
他称，阿萨德仍试图通过军事行动赢得叙利亚内战，而不是通过和谈寻找解决方案。
“很显然，阿萨德仍试图在战场上取胜，而不是带着诚意（走）向谈判桌。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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