版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:13 BJT

克里指责阿萨德政府应为叙和谈僵局负责

路透雅加达2月17日 - 美国国务卿克里就叙利亚和谈停滞不前谴责阿萨德政府，并敦促俄罗斯停止向后者提供武器，还称俄罗斯需要参与解决叙利亚问题。

联合国叙利亚问题特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)周六在日内瓦称，前两轮叙利亚和谈没有取得太多进展，但双方就第三轮和谈的议程达成一致，具体日期尚未确定。

“(叙利亚)政府阻扰(和谈)。他们除了继续向自己的人民扔炸弹、破坏自己的国家之外，别无其他作为。我遗憾地说，他们是在伊朗、真主党和俄罗斯的大力支持下这么做的，”克里周一在雅加达对记者说。

克里似乎试图加大针对阿萨德的外交施压力度，以促使达成政治协议。

他周一前往阿联酋访问前发表讲话，用异常强硬的措辞称：“俄罗斯需要参与解决叙利亚问题，而不是(向叙利亚政府)提供更多的武器和更多援助，后者有效地增强了阿萨德的力量，制造了很大的问题。

他称，阿萨德仍试图通过军事行动赢得叙利亚内战，而不是通过和谈寻找解决方案。

“很显然，阿萨德仍试图在战场上取胜，而不是带着诚意(走)向谈判桌。”(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐