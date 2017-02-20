印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜

路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。

印尼移民机构发言人Agung Sampurno通过文字讯息告知路透，嫌疑人Ri Jae Nam、Hong Song Hac和Ri Ji Hyon在当地时间上周一晚上10:20搭乘阿联酋航空EK0359航班，从雅加达飞往迪拜。第四名嫌疑人的详情仍不清楚。

马来西亚警方周日表示，四名朝鲜嫌疑人在2月13日吉隆坡国际机场行刺案发生后逃离马来西亚，但并没有说明他们前往何处。马来西亚日报The Star报导称，这四人已借道雅加达、迪拜和俄罗斯的海参崴回到了平壤。(完)