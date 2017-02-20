印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜

英国警方又逮捕两名与曼彻斯特爆炸案有关的男子
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
印尼移民机构发言人Agung Sampurno通过文字讯息告知路透，嫌疑人Ri Jae Nam、Hong Song Hac和Ri Ji Hyon在当地时间上周一晚上10:20搭乘阿联酋航空EK0359航班，从雅加达飞往迪拜。第四名嫌疑人的详情仍不清楚。
马来西亚警方周日表示，四名朝鲜嫌疑人在2月13日吉隆坡国际机场行刺案发生后逃离马来西亚，但并没有说明他们前往何处。马来西亚日报The Star报导称，这四人已借道雅加达、迪拜和俄罗斯的海参崴回到了平壤。(完)
(编译 郑茵 审校 汪红英)
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。