路透专访：印尼及韩国央行网站曾受攻击 但未造成损失--官员

路透雅加达6月21日 - 印尼及韩国央行高阶官员向路透表示，两国央行的公共网站均受到过网路攻击，此前黑客(骇客)团体Anonymous于上月宣称将瞄准全球各银行发动攻击。

印尼央行副总裁Ronald Waas周一晚间接受采访时表示，为应对攻击企图，印尼央行屏蔽了149个不太经常访问该行网站的地区，其中包括数个非洲小国。

他称有多家央行遭受到类似攻击，并互相通报了入侵者的IP地址。

今年2月爆出消息，孟加拉央行遭黑客窃取8,100万美元，随后各国央行处于高度警戒。

印尼及韩国央行官员表示，两国央行网站所受到的主要为分布式阻断服务攻击，未造成金钱上的损失。

尚不清楚黑客是何方人士。

Waas称，网络攻击没有成功，因为各国央行之间加强了合作。

“央行之间建立了区域性合作。那些受到过攻击的央行分享了他们的经验教训。”他说道。

匿名者(Anonymous)是一个创建于2003年的架构松散的国际黑客组织。在5月初发布于YouTube的视频中，该组织声称将发起30天的攻击央行网站的行动，代号为“伊卡洛斯行动(Operation Icarus)”。

分布式拒绝服务(DDoS)是黑客首选的攻击方式，即通过海量服务请求使网站服务器瘫痪。黑客们有时可以侵入数据库，但在这类攻击中很少能够渗入更加关键的系统。

韩国央行官员对路透表示，该行网站在5月至少遭遇过一次DDoS攻击，但没有造成任何损害。（完）