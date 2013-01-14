《印尼汇率分析》卢比看贬疑虑再起,令投资人提心吊胆

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透新加坡1月14日 - 在印尼央行的羽翼下,2012年下半年印尼卢比避开了投机客的狙击,也没有剧烈波动.但从今年的初步迹象来看,这层稳定的表象正开始剥落.
印尼卢比兑美元在一周内便挫跌近2%,上次有这样的剧烈波动是在2012年中.焦躁不安的投资人便是这波跌势的推手,他们担心印尼央行对卢比资金流动的管制过严,而且尽管央行定期向当地市场挹注美元资金,美元仍持续短缺.
有其他迹象显示,投资人对印尼央行阻止卢比贬值的能力失去信心,本周将标售的五年期和10年期政府公债,或许可以用来测试外资还剩下多少信心.
雅加达的交易员表示,出口商因预期卢比会贬值而开始囤积美元.一度握有创纪录卢比计价公债的外资则开始出脱仓位,从而推升收益率(殖利率).
卢比在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场挫跌,显示外资争相对冲风险.
"短期来看,缺乏美元流动性的确令我们担心,"Pioneer Investments汇市策略部门主管Paresh Upadhyaya表示.
"然而,由于长期投资者着眼于大局,我们仍对印尼资产保持建设性看法,预期卢比目前承受的压力将促使政府采取果断行动."
政府的行动可能包括升息,而升息将增强印尼债券对外资的吸引力,由此吸引外资来填补创纪录高位的经常账赤字.
政府还可能取消燃油补贴,这是造成印尼进口增长和经常账赤字的原因之一.2012年第四季该国经常账赤字接近100亿美元.
印尼央行上周四会议决定维持政策利率在5.75%的纪录低位不变,这并不令人意外,但一些人士认为该央行应作出支撑卢比的姿态,即便印尼经济增长稳健且通胀形势温和,让央行有理由按兵不动.
"如果卢比贬值过度并持续下去,我们一定会通过利率政策作出反应,"负责货币政策的央行副总裁Hartadi A. Sarwono在周四会议后表示.
"然而,目前为止我们还没有看到有必要这样做."
外资目前持有约280亿美元的卢比债券,占当地政府债务规模的比例达到创纪录的33%.印尼10年期债券名义收益率达5%以上,这种高收益率继续吸引基金经理,不过不是每个人都愿意承担汇率风险.
"卢比走势至少仍是相当虚幻的,"苏格兰皇家银行(RBS)亚洲利率策略师Woon Khien Chia表示.
"我们关于(印尼有陷入)汇率疲弱导致通胀上升,并进一步引发卢比贬值的恶性循环风险的担忧并非没有根据."
"卢比仍是单向市场.进入该市场比退出更容易."她表示.
**流动性较差**
2012年,卢比 在亚洲货币中兑美元表现最差,全年下滑6%.
RBS策略师仍担忧卢比资产,指出美元的积压需求很高,而且(卢比资产)流动性降低.
法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴表示,卢比走低对那些寻求印尼债券的投资者来说是个阻碍.
"不过高收益率仍具有吸引力,所以我持中性看法."她说.(完)
(编译 戴素萍/石冠兰/杜明霞; 审校 徐文焰)
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一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38