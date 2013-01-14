《印尼汇率分析》卢比看贬疑虑再起,令投资人提心吊胆

路透新加坡1月14日 - 在印尼央行的羽翼下,2012年下半年印尼卢比避开了投机客的狙击,也没有剧烈波动.但从今年的初步迹象来看,这层稳定的表象正开始剥落.

印尼卢比兑美元在一周内便挫跌近2%,上次有这样的剧烈波动是在2012年中.焦躁不安的投资人便是这波跌势的推手,他们担心印尼央行对卢比资金流动的管制过严,而且尽管央行定期向当地市场挹注美元资金,美元仍持续短缺.

有其他迹象显示,投资人对印尼央行阻止卢比贬值的能力失去信心,本周将标售的五年期和10年期政府公债,或许可以用来测试外资还剩下多少信心.

雅加达的交易员表示,出口商因预期卢比会贬值而开始囤积美元.一度握有创纪录卢比计价公债的外资则开始出脱仓位,从而推升收益率(殖利率).

卢比在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场挫跌,显示外资争相对冲风险.

"短期来看,缺乏美元流动性的确令我们担心,"Pioneer Investments汇市策略部门主管Paresh Upadhyaya表示.

"然而,由于长期投资者着眼于大局,我们仍对印尼资产保持建设性看法,预期卢比目前承受的压力将促使政府采取果断行动."

政府的行动可能包括升息,而升息将增强印尼债券对外资的吸引力,由此吸引外资来填补创纪录高位的经常账赤字.

政府还可能取消燃油补贴,这是造成印尼进口增长和经常账赤字的原因之一.2012年第四季该国经常账赤字接近100亿美元.

印尼央行上周四会议决定维持政策利率在5.75%的纪录低位不变,这并不令人意外,但一些人士认为该央行应作出支撑卢比的姿态,即便印尼经济增长稳健且通胀形势温和,让央行有理由按兵不动.

"如果卢比贬值过度并持续下去,我们一定会通过利率政策作出反应,"负责货币政策的央行副总裁Hartadi A. Sarwono在周四会议后表示.

"然而,目前为止我们还没有看到有必要这样做."

外资目前持有约280亿美元的卢比债券,占当地政府债务规模的比例达到创纪录的33%.印尼10年期债券名义收益率达5%以上,这种高收益率继续吸引基金经理,不过不是每个人都愿意承担汇率风险.

"卢比走势至少仍是相当虚幻的,"苏格兰皇家银行(RBS)亚洲利率策略师Woon Khien Chia表示.

"我们关于(印尼有陷入)汇率疲弱导致通胀上升,并进一步引发卢比贬值的恶性循环风险的担忧并非没有根据."

"卢比仍是单向市场.进入该市场比退出更容易."她表示.

**流动性较差**

2012年,卢比 在亚洲货币中兑美元表现最差,全年下滑6%.

RBS策略师仍担忧卢比资产,指出美元的积压需求很高,而且(卢比资产)流动性降低.

法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴表示,卢比走低对那些寻求印尼债券的投资者来说是个阻碍.

"不过高收益率仍具有吸引力,所以我持中性看法."她说.(完)