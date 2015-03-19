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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 09:37 BJT

新兴汇市：印尼卢比兑美元升破13,000大关，因美联储料不急于升息

路透新加坡3月19日 - 印尼卢比兑美元周四升破心理关口13,000卢比，为3月9日来首次，因美联储预计并不急于升息。

0119GMT，印尼卢比兑美元 跳升1.4%至12,980。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)

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