新兴汇市：印尼卢比兑美元升破13,000大关，因美联储料不急于升息

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报

上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)