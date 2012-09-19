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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 19日 星期三 10:03 BJT

麦肯锡称印尼2030年或成为全球第七大经济体

麦肯锡全球研究院周二称，如果印度尼西亚能趁国内消费阶层快速壮大之机提高经济增长率，该国到2030年将超越英国成为全球第七大经济体。该研究院称，印尼人口年轻化、不断推进的城市化和中产阶级收入持续增长，这些都有利於经济增长。

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