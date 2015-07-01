印尼一军用运输机坠毁 机上113人恐无生还者（更新版）

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路透印尼棉兰6月30日（记者 Roni Bintang） - 印尼一架军用运输机周二起飞不久后在该国北部地区一居民区坠毁，机上载有100多人，恐无生还者。

“我们目前知道（机上有）113人，看来是没有生还者，”印尼空军中将Agus Supriatna对Metro TV称。他还补充说，机上部分乘客为空军人员家属。

失事飞机为一架C-130“大力神”，是在50年前服役的。这起事件必将令印尼糟糕的航空安全记录及飞机老龄化问题重新受到关注。

印尼官员称，飞机坠向棉兰的一个建成区。目击者称，飞机在坠向一个酒店和数栋房屋前不久似乎爆炸。

附近一家医院要求匿名的官员称，到目前为止这家医院已经接收了55具尸体。

“我们一直在用推土机等重型设备清理飞机残骸，”棉兰救援机构负责人Romali说。

“我们仍在从废墟中搬运尸体，我们希望在今晚结束救援工作，”他在采访中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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