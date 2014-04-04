路透专访：印尼军方对亚洲军备竞赛及领土争端忧心忡忡

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达4月3日（记者 Kanupriya Kapoor/Jonathan Thatcher） - 印度尼西亚军队总司令穆尔多科（Moeldoko）称，亚太地区大国再平衡正在该地区引发军备竞赛，而日益紧张的领土争端可能引发冲突，这让印尼军方忧心忡忡。
穆尔多科在接受路透采访时没有就此提及中国，但该地区官员的言论暗示，他们对中国展现的自信和军队现代化日益感到担心。
“我们肯定担忧，因为当前地区出现了一种趋势，那便是东盟国家之间以及主要大国之间的军备竞赛，”他在周三稍晚些时候说道。
根据简氏防务(IHS Jane)，亚太地区是全球唯一自2008年以来军事支出稳步增长的地区。
穆尔多科称，重要的是亚洲大国再平衡以及美国加大其在该地区的军事存在不制造“挑衅”。
他还称，印尼军方一直在评估接近南海的本国纳土纳群岛（Natuna Islands）面临的风险，但他强调印尼在地区主权争端中继续保持中立立场。
“我们始终需要对部署在纳土纳群岛地区及周边的力量进行评估，我们不得不考虑任何可能出现的外溢效应，这是我们必须应对的，”他说。
纳土纳群岛接近中国南海“九段线”的地区。
中国外交部周三发表声明称，中方与印尼就纳土纳群岛不存在争议，以回应两国可能出现相关争端的报导。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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