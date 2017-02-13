印尼财政部将对矿物出口采取新的税率

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透雅加达2月13日 - 印尼财政部周一称，该国已将包括铅、锌、铁和铜精矿在内的半加工金属的出口税率最高定为7.5%，税率取决于企业在冶炼设备中达到的加工程度。
“加工得到的成品程度越高，出口税率越低，”财政部在声明中称。
声明称，对于含镍量不到1.7%的镍矿石，及氧化铝成分至少为42%的铝土矿，税率将持平于10%。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。