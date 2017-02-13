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国际财经 | 2017年 2月 13日 星期一 18:35 BJT

印尼财政部将对矿物出口采取新的税率

路透雅加达2月13日 - 印尼财政部周一称，该国已将包括铅、锌、铁和铜精矿在内的半加工金属的出口税率最高定为7.5%，税率取决于企业在冶炼设备中达到的加工程度。

“加工得到的成品程度越高，出口税率越低，”财政部在声明中称。

声明称，对于含镍量不到1.7%的镍矿石，及氧化铝成分至少为42%的铝土矿，税率将持平于10%。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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