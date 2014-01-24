印尼矿石出口受新规影响陷入停顿--官员

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透雅加达1月24日 -印尼贸易部一位官员周五称，该国金属矿石和精矿出口已陷入停顿，不到两周前公布的矿石出口禁令和出口关税正在损及采矿业。
“从1月12日到现在没有精矿出口，”印尼贸易部官员BachrulChairi对路透说。“到目前为止，没有矿商或企业向贸易部申请精矿或已加工矿石的出口许可。”
印尼政府1月12日出台了一项矿石出口禁令，但最后时刻进行修改，减轻了该禁令对美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和Newmont Mining (NEM.N)的影响。这两家公司目前需要对精矿缴纳累进出口税。
自出台进口税以来，自由港印尼分公司还没有恢复出口，而矿产企业家协会(Mineral EntrepreneursAssociation)已经对矿石出口禁令提起了上诉。
印尼财长表示，该出口禁令料将导致今年政府收入最多减少8.2亿美元。(完)
(编译 艾茂林/朱晓军；审校 隋芬/戴素萍)
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