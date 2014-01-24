印尼矿石出口受新规影响陷入停顿--官员

路透雅加达1月24日 -印尼贸易部一位官员周五称，该国金属矿石和精矿出口已陷入停顿，不到两周前公布的矿石出口禁令和出口关税正在损及采矿业。

“从1月12日到现在没有精矿出口，”印尼贸易部官员BachrulChairi对路透说。“到目前为止，没有矿商或企业向贸易部申请精矿或已加工矿石的出口许可。”

印尼政府1月12日出台了一项矿石出口禁令，但最后时刻进行修改，减轻了该禁令对美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和Newmont Mining (NEM.N)的影响。这两家公司目前需要对精矿缴纳累进出口税。

自出台进口税以来，自由港印尼分公司还没有恢复出口，而矿产企业家协会(Mineral EntrepreneursAssociation)已经对矿石出口禁令提起了上诉。

印尼财长表示，该出口禁令料将导致今年政府收入最多减少8.2亿美元。(完)

(编译 艾茂林/朱晓军；审校 隋芬/戴素萍)

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