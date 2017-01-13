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国际财经 | 2017年 1月 13日 星期五 09:38 BJT

印尼当局放宽镍矿石和铝土矿的出口禁令

路透雅加达1月12日 - 印尼周四放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。

印尼负责煤炭及矿业的官员Bambang Gatot对记者称，“考虑到他们已有的(冶炼)能力，他们不能消化这些产量，(矿石)将允许出口海外，”其意指镍矿石和铝土矿。

此消息甫一公布，伦敦期镍一度大跌3%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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