印尼财团将收购纽蒙特矿业印尼业务控股权

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透雅加达4月5日 - 印尼商人Arifin Panigoro周二称，印尼一家财团将收购美国矿商--纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)当地业务的控股权，交易有望本周宣布。
Panigoro在一次活动的间隙告诉记者，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)已批准该项交易，理由是“符合国家利益”。Panigoro为该投资财团的关键成员，同时也是油气公司PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK)创始人。
Panigoro拒绝透露交易的规模和其他详情。
纽蒙特矿业旗下印尼业务--Newmont Nusa Tenggara经营露天矿Batu Hijau，该矿为印尼第二大铜矿。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。