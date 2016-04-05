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国际财经 | 2016年 4月 5日 星期二 13:07 BJT

印尼财团将收购纽蒙特矿业印尼业务控股权

路透雅加达4月5日 - 印尼商人Arifin Panigoro周二称，印尼一家财团将收购美国矿商--纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)当地业务的控股权，交易有望本周宣布。

Panigoro在一次活动的间隙告诉记者，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)已批准该项交易，理由是“符合国家利益”。Panigoro为该投资财团的关键成员，同时也是油气公司PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK)创始人。

Panigoro拒绝透露交易的规模和其他详情。

纽蒙特矿业旗下印尼业务--Newmont Nusa Tenggara经营露天矿Batu Hijau，该矿为印尼第二大铜矿。(完)

(编译 刘秀红；审校 张荻)

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