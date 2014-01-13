印尼通过矿石出口禁令 市场关注其对镍行业的冲击

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透雅加达1月12日 -印尼周日停止所有矿石出口，以期提振国内精炼行业，但也威胁到年出货逾20亿美元的国内镍和铁铝氧石产业。印尼是全球主要天然资源供应国之一。
停止镍矿石出口可能引发全球镍产业五年多来最严重的动荡，其中中国不锈钢厂料受创最重。
印尼总统苏希洛(Susilo BambangYudhoyono)批准了矿石出口禁令，这是他在位近十年来影响层面最广泛的经济政策决定。
但在周末的最后一刻调整中，他允许铜、铁矿石、铅和锌精矿继续出口，让美国矿业巨擘Freeport McMoRanCopper & Gold (FCX.N)和Newmont Mining Corp(NEM.N)松了一口气。两者合计占了97%的印尼铜产出。
镍和铁铝氧石行业就没这么幸运了，这使得国营的镍矿商PT Perusahaan Perseroan AnekaTambang (Antam) (ANTM.JK)和数以百计的小型矿商前景蒙上阴影。
“必须先行精炼才能出口的矿石包括：铁铝氧石、镍、锡、铬、金和银，因为这些矿石并无中间产品，”煤炭及矿产主管Sukhyar向路透表示。
这项规划已久的禁令，期望能透过硬性规定矿商先行精炼再出口，最终提振印尼的矿业获利。但官员们担心，海外收入短期内可能减少，进而使得经常帐赤字扩大，进一步损及投资人信心并打击印尼货币。
印尼也是全球最大的精链锡和动力煤出口国，拥有全球第五大的铜矿和全球最大的金矿。根据世界银行的数据，2012年印尼矿石出口达104亿美元，约占整体出口的5%。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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