分析：印尼矿石政策发威 带动镍价飙升及中国企业冶炼厂建设潮

路透悉尼/雅加达5月19日 - 在印尼誓言将暂停矿石出口，以提高印尼资源的价值利润时，许多人预期这个政策只会对印尼自己的经济反将一军。

但至少以镍矿石而言，印尼已经证明那些抱持怀疑态度的人错了，因为镍价飙涨，而苦缺原材料的中国生产商，也开始将设备运往印尼，用于当地的加工厂。

印尼颁布矿石出口禁令实施刚满四个月，据业内消息人士对路透表示，已有一家冶炼厂正在建设，另有两家冶炼厂的设备已经从中国运至印尼，其中包括一个被拆卸的高炉。

至少还有两家公司计划年底前或很快开始建设加工厂，因担心中国的含镍生铁业原材料即将用尽。

“政策大为成功，”印尼能源与矿物资源部长Jero Wacik对路透表示。

其中一家中国企业对路透表示，预计最早年底前开始投产。该公司称，这座冶炼厂将生产镍含量4%的含镍生铁，然后再运回中国，生产镍含量10-15%的更高等级产品。

分析师称，由于已在筹划多座新工厂，印尼镍产量到2016年底可能提高两倍，尽管印尼过去有过政策遭推翻的纪录，投资者已开始相信印尼这次会坚持禁令。

在禁令实施前，印尼是全球最大的镍矿出口国，通常向中国等消费国出口成千上万吨矿石。中国进口镍矿，将之转化成含镍生铁等合金产品。含镍生铁是不锈钢的主要成分。

1月开始实施的镍矿出口禁令，旨在扶持印尼当地加工产业，印尼等于放弃了每年15亿美元的矿石出口收入，只为了攀升到价值链更高地位。

市场初期反应不大，交易商认为中国和日本已积累大量库存，并怀疑印尼是否会坚持计划。但随着含镍生铁和镍铁生产商担心长期原料供应短缺，镍价涨幅曾高达50%。

“我认为大家开始相信禁令将贯彻下去，”Wood Mackenzi驻伦敦镍分析师Andrew Mitchell表示。

**价格影响**

镍价CMNI3飙涨已经惠及全球各地的镍生产商，不过也有助于缓冲禁令对印尼出口获利的影响。

麦格理表示，印尼两家镍矿商PT Vale Indonesia(INCO.JK)及PT Aneka Tambang (Antam)，旗下已有镍冶炼厂，镍价带动的获利增加，有可能抵消掉大约一半的镍矿石出口收入损失。

印尼去年出售58.5万吨镍矿石获利15亿美元。以目前价格计算，麦格理估计今年出口获利约为去年的一半，但销量还不到四分之一。

“若印尼维持禁令，镍价有可能触及每吨30,000美元，”麦格理驻伦敦的分析师Jim Lennon说，“这是一个好主意，就是要迫使人们前来投资。”

印尼表示，三家含镍生铁工厂已经注册出口，但尚未提供细节，预计年底前还有数家工厂完工。

“现在镍价是多少，每吨21,000美元？去年底价格才13,000美元。所以，赶快兴建那些冶炼厂吧，”印尼能源资源部高官Sukhyar上周对记者表示。

**兴建中的冶炼厂**

抢在最前头的是苏拉威西矿业投资(Sulawesi Mining Investment)，这家由中国第二大不锈钢企业青山控股和印尼PT Bintang Delapan Group合资的公司，在印尼2009年警告矿石新规后，即开始规划在印尼建厂，目前正在兴建中，完工后将是印尼最大的工厂之一。

该项目部分资金来自中国的政策性银行--国家开发银行提供3.84亿美元贷款，将在印尼莫罗瓦利(Morowali)年产30万吨镍铁。

矿业谘询研究机构CRU驻北京分析师Peter Peng估计，2014年底前将有六、七座工厂在兴建中，另外还有20个项目，多数预计是较小的高炉型运营。

许多计划中的冶炼厂都由印尼当地公司与中国的赞助者合作。

“大家原都认为这些含镍生铁(NPI)项目将耗上好一段时间，但看来似乎其中一些建得比预期快，而且至少一、两座工厂明年就能完成。”花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski表示。

中国罕王(3788.HK)表示已运送一些设备到印尼，以用于计划中的一座冶炼厂，并希望一旦印尼当局评估其炼厂计划是认真之举，就能获得一纸镍矿石出口许可。

“我们还没开始任何兴建工程。”一名公司发言人士说。“我们把设备运过去是为了向当地政府表明，我们真的由衷盼望和他们合作。”

两名消息人士称，Ibris Nickel也预计将和一家中国的企业合作兴建工厂，第一阶段生产预定在2015年下半年开始。

谘询顾问公司Wood MacKenzie预期，今年完工的加工产能约有1.65万吨，2016年底镍产能增至19万吨。

分析师称，印尼的行动获得交易商和镍矿商的全力支持，六个月前这些厂商中有四成都处于亏钱状态。

“重点在于，如果倒退的话，镍矿和在印尼的炼厂投资就玩完了。”Mitchell称。(完)

(编译 李爽/王兴亚/张若琪 审校 蔡美珍)

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