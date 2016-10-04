印尼或将给予矿商3-5年时间兴建炼厂--矿业部长

路透雅加达10月4日 - 印尼矿业部长Luhut Pandjaitan周二表示，当局可能多给矿业公司3-5年时间完成炼厂项目，再来实施矿石出口限制。目前印尼政府正在研商修改矿业法规。

Luhut Pandjaitan向记者表示，矿商若在五年内未兴建炼厂，则其许可可能被吊销。(完)