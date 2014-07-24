印尼矿业：政府料在1-2周内向美国自由港发放铜精矿出口许可--官员

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透雅加达7月24日 - 印尼矿业部一名官员周四表示，政府预计将在一到两周时间内向美国自由港麦克默伦铜金矿公司 发放铜精矿出口许可。
虽然印尼接近与自由港达成协议，但与美国矿商纽蒙特矿业(Newmont Mining) 的谈判仍无进展。纽蒙特已就印尼征收矿业出口税申请国际仲裁。
“政府的立场是，我们将与他们(纽蒙特)在法庭上见，”印尼矿业部煤炭和矿产部门主管Sukhyar称。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。