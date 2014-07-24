印尼矿业：政府料在1-2周内向美国自由港发放铜精矿出口许可--官员

路透雅加达7月24日 - 印尼矿业部一名官员周四表示，政府预计将在一到两周时间内向美国自由港麦克默伦铜金矿公司 发放铜精矿出口许可。

虽然印尼接近与自由港达成协议，但与美国矿商纽蒙特矿业(Newmont Mining) 的谈判仍无进展。纽蒙特已就印尼征收矿业出口税申请国际仲裁。

“政府的立场是，我们将与他们(纽蒙特)在法庭上见，”印尼矿业部煤炭和矿产部门主管Sukhyar称。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)