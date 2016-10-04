印尼“仍在考虑”是否取消镍矿石出口禁令--矿业部长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透雅加达10月4日 - 印尼矿业部长周二称，在市场普遍谈论该国矿业规定之际，印尼仍在考虑是否恢复镍矿石出口，并预计将在几周内作出决定。
印尼于2014年禁止出口未经加工的镍矿石。冶金企业曾表示，他们担心取消这一禁令将打压镍价，并令规模高达120亿美元的投资面临风险。
印尼矿业部长Luhut Pandjaitan对记者称，“仍在讨论镍(矿石)能否出口”。他称，该国政府预计将在数周内就这一规定达成决议。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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