印尼“仍在考虑”是否取消镍矿石出口禁令--矿业部长

路透雅加达10月4日 - 印尼矿业部长周二称，在市场普遍谈论该国矿业规定之际，印尼仍在考虑是否恢复镍矿石出口，并预计将在几周内作出决定。

印尼于2014年禁止出口未经加工的镍矿石。冶金企业曾表示，他们担心取消这一禁令将打压镍价，并令规模高达120亿美元的投资面临风险。

印尼矿业部长Luhut Pandjaitan对记者称，“仍在讨论镍(矿石)能否出口”。他称，该国政府预计将在数周内就这一规定达成决议。(完)