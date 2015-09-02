印尼将继续实施镍矿石出口禁令--政府高官

路透雅加达9月1日 - 印尼政府高层官员表示，政府将继续禁止镍矿石出口。近期有媒体报导暗示该国可能放宽限制以刺激正在放缓的经济。

印尼于2014年初禁止未经加工的金属矿石出口，意在迫使企业大力发展冶炼业务，提高国内资源的附加值并创造就业。但这项禁令让印尼去年损失数以十亿美元计的出口收入。

虽然有迹象显示政府试图重新加大对资源产业的投入，但印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)警告市场不要臆测政府会放宽镍矿石出口的禁令。

他周二表示，印尼将保持矿产业政策的连贯性。这一观点得到矿业部长Sudirman Said的认同。

“我们目前所做的，是想办法刺激镍和铝土行业的经济活动。我们的目标是确定如何帮助炼厂项目顺利实施并完成，”Said并补充说，镍矿石出口禁令并未放宽。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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