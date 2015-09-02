印尼将继续实施镍矿石出口禁令--政府高官

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达9月1日 - 印尼政府高层官员表示，政府将继续禁止镍矿石出口。近期有媒体报导暗示该国可能放宽限制以刺激正在放缓的经济。
印尼于2014年初禁止未经加工的金属矿石出口，意在迫使企业大力发展冶炼业务，提高国内资源的附加值并创造就业。但这项禁令让印尼去年损失数以十亿美元计的出口收入。
虽然有迹象显示政府试图重新加大对资源产业的投入，但印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)警告市场不要臆测政府会放宽镍矿石出口的禁令。
他周二表示，印尼将保持矿产业政策的连贯性。这一观点得到矿业部长Sudirman Said的认同。
“我们目前所做的，是想办法刺激镍和铝土行业的经济活动。我们的目标是确定如何帮助炼厂项目顺利实施并完成，”Said并补充说，镍矿石出口禁令并未放宽。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。