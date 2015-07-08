全球矿业：印尼今年建立的镍冶炼厂将只有预期的一半--行业协会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透雅加达7月8日 - 一位行业高管表示，印尼镍生产商今年计划新建的12座冶炼厂最终可能只有半数能够建成，而且部分冶炼厂或许无法立即投产，因全球价格疲弱。
印尼一直是中国的最大镍矿石供应国。印尼去年采取出口限制，旨在迫使矿企建立冶炼和加工工厂，以提高原矿和精矿利润。
印尼镍协会(Indonesian Nickel Association)主席I.D. Susantyo预计，年底时仅有五到六座镍冶炼厂会完工。这是该协会4月预期的一半。
Susantyo称，今年建成的冶炼厂不会全都开始生产，因全球镍价跌至每吨10,700美元左右的六年低位，为去年峰值的近一半。
“考虑到镍价如此下跌，就算冶炼厂完工，可能也无法进行生产，因为市场价格低于成本价，”他称。
“投资者应该思考自己的投资是否能在两到三年内产生收益。如果做不到，就不用投资。”
他还指出，在印尼用高炉技术生产一吨镍的成本约为14,000美元，用电炉技术生产的成本为13,000美元。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
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