全球矿业：印尼今年建立的镍冶炼厂将只有预期的一半--行业协会

路透雅加达7月8日 - 一位行业高管表示，印尼镍生产商今年计划新建的12座冶炼厂最终可能只有半数能够建成，而且部分冶炼厂或许无法立即投产，因全球价格疲弱。

印尼一直是中国的最大镍矿石供应国。印尼去年采取出口限制，旨在迫使矿企建立冶炼和加工工厂，以提高原矿和精矿利润。

印尼镍协会(Indonesian Nickel Association)主席I.D. Susantyo预计，年底时仅有五到六座镍冶炼厂会完工。这是该协会4月预期的一半。

Susantyo称，今年建成的冶炼厂不会全都开始生产，因全球镍价跌至每吨10,700美元左右的六年低位，为去年峰值的近一半。

“考虑到镍价如此下跌，就算冶炼厂完工，可能也无法进行生产，因为市场价格低于成本价，”他称。

“投资者应该思考自己的投资是否能在两到三年内产生收益。如果做不到，就不用投资。”