印尼苏门答腊北部发生6.6级地震--USGS

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透悉尼7月25日电---美国地质调查局称,周三印尼苏门答腊岛北部地区发生6.6级的强震,而且有警报称,当地可能发生海啸.
位於夏威夷的太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称,震後不太可能发生广泛且具破坏性的海啸,但称当地有"非常小的机率"会发生海啸.地震发生在距离印尼班达亚齐东南部大约330公里(205英里)的地方.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。