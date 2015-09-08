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国际财经 | 2015年 9月 8日 星期二 10:44 BJT

印尼将从12月起成为OPEC正式成员国--印尼能源部长

路透雅加达9月8日 - 印尼能源部长周二对路透表示，印尼将从12月起成为石油输出国组织(OPEC)的正式成员国。

印尼能源部长Sudirman Said称，“我们已接到OPEC秘书长的官方确认，所有OPEC成员欢迎印尼再度成为正式成员国，”

OPEC下次会议计划于12月4日在维也纳召开。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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