印尼将从12月起成为OPEC正式成员国--印尼能源部长

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。
路透雅加达9月8日 - 印尼能源部长周二对路透表示，印尼将从12月起成为石油输出国组织(OPEC)的正式成员国。
印尼能源部长Sudirman Said称，“我们已接到OPEC秘书长的官方确认，所有OPEC成员欢迎印尼再度成为正式成员国，”
OPEC下次会议计划于12月4日在维也纳召开。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。