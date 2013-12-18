《HOME专栏》印尼矿石出口禁令大限倒计时 市场绷紧神经迎接风暴

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home
路透伦敦12月17日 - 目前决定基本金属价格强弱的关键因素之一是供应。
因此1月12日将成为2014年最重要的风险事件。
酝酿已久的印尼未加工矿石出口禁令，预定在这一天生效。
镍市、铝市及铜市笼罩在供应面大乱的威胁下。
这个题材已经炒了很久，其间经历许多转折变化。在1月12日之前，仍然大有可能出现更多意外发展。
印尼的政策制定是一个令人费解的过程，就连印尼决策官员也大感困惑。
这项禁令究竟会如何推展开来，相关的不确定性势必会延烧到下个月的大限之日，而且很可能之后还会持续。
**困惑**
一直到几个星期前，外界都已经对1月大概情况形成普遍共识。
当时认为，印尼确实会实施禁令，但是已经承诺将在印尼兴建加工处理厂的企业，将免受禁令限制。
许多企业都提出这类计划书。有些甚至已经动工。但距离完工及投产还有很长的时间。印尼缺乏必要的基础设施，对于完工的时间进度更是雪上加霜。
因此，提供豁免待遇似乎是很理想的折衷作法，不仅可以兑现已经开出的政策目标，也就是提高印尼矿业的附加价值，同时也可避免出现印尼行业团体所担心的矿业末日灾难。
此外，这种想法似乎赢得了所有主要政府部门的支持。
毕竟，没人想扼杀这个约占国内生产总值(GDP)12%的行业活动，尤其是当下印尼经济显露处境困难的多重迹象。
不过似乎没人询问过印尼议员们的意见。一议会委员会在本月稍早拒绝了向这项法律作出任何让步的想法。
换言之，这项禁令将全面实施，除非总统否决议会的决定。
而明年将举行的议会选举和总统大选，令前景变得更加让人困惑。
流往中国的镍矿和铝土矿会受到一定阻碍，这种情况在所难免。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和Newmont MiningCorp(NEM.N)等铜矿商或能脱身，因为分别从其Grasberg和Batu Hijau矿区禁止出口铜精矿没有意义。
**镍**
因禁令而面临最明显供应威胁的金属是镍。
印尼是向中国规模庞大且仍在扩张的含镍生铁(NPI)行业提供镍矿的主要供应国。中国去年的进口量达3,360万吨。
菲律宾也是一大供应国，去年中国从该国进口了2,820万吨。
浏览中国镍矿进口相关图表，请点击：(link.reuters.com/daf55v)
但来自印尼的矿石纯度较高，较适合利用回转窑电炉(RKEF)工艺的新一代NPI生产业者。
巴克莱资本的分析师估计，使用RKEF的运营商今年将产出22万吨镍，占全球供应的11%左右。明年的产出数字料增至25万吨，占全球产量的13%。
中国NPI行业看到禁令将生效，已共同未雨绸缪地增加了库存。根据巴克莱资本，中国今年1-10月自印尼进口的矿石又增长了29%，且估计在国内至少有2,000万吨库存。
那应能满足NPI几个月的原材料需求。
中国不缺任何形式的镍。中国还预定2014年起将非合金镍进口税率从零上调至1%，显然旨在缓和国内供应过剩的情况。
然而真正的问题出现了，输往中国的矿石是否会持续受到抑制。
要么RKEF运营商不得不减少产出，要不就是他们得改用主要来自菲律宾的较低级别矿石。
那对成本大有影响，由于中国NPI产量界定了全球生产成本曲线的高端，因此更广泛地亦连带暗示了价格看升。
巴克莱资本分析师便暗示，改变投入供应可能使RKEF生产成本每吨增加约3,000美元。
因此印尼禁令带来的风险很高，不过在明年下半年之前都不太可能明显显现。
**铝**
印尼也是中国的铝土矿主要供应国，铝土矿位于铝生产链开端。中国去年铝土矿进口量计2,790万吨。
就和镍一样，中国的相关业者在1月的最后期限之前，也已预做好库存准备。
今年迄今，从印尼进口的铝土矿已大增76%至4,110万吨，AZ China分析师估计，其中一半是为了明年准备。
浏览中国铝土矿进口图表，请点选(link.reuters.com/zyd55v)。
因此短期可能不会有短缺状况。而且，不像镍供应极为依赖依尼，，中国的铝炼厂还有其他供应来源。
中国1-10月从澳洲进口的铝土矿大增至创纪录水准1,180万吨。由于力拓(RIO.L)有意在明年第一季关闭澳洲Gove铝炼厂，所以还会释放出更多铝土矿。
与此同时，中国进口商也在分散供应来源，今年从印度进口的铝土矿大幅上升，月度贸易数据中也出现几内亚一家新供应商。
因此，印尼禁令对中国铝产量的影响看似不大。
但据AZChina指出，一个比较不明显的影响可能是，国内定价权将从宏桥和信发等行业巨头手中，转到山西等接近国内矿山地区的一些小型运营商。
**铜**
印尼未加工矿物出口禁令中包括铜精矿，这一点令人费解。但目前这项禁令规定，铜出口纯度门槛设定在99%。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司和Newmont两大运营商反驳称，在铜供应链中，铜精矿就占了精炼铜的多数价值。
这两家公司都已经向印尼现有冶炼精炼厂供应原料，如果要兴建更多冶炼产能，成本大概会超过附加价值收入的总和。
根据这两家公司的产量、以及印尼每年国内冶炼产能落差约为一年27万吨，这攸关铜市的50万吨供应。
而对于印尼来说，这关系到矿业领域两家雇员人数最大的公司，也是两家创造大量收入的公司。自由港警告称，若履行禁令，光是自由港的业务就将使印尼收入减少16亿美元。
正因为如此，不让这两家公司获得豁免待遇，几乎是无法想像的。
但无论如何，这两家公司与其他人一样，现在都必须等待印尼总统苏西洛的决定。
但苏西洛的决定或许也不是最后结果。(完)
(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/张若琪/李爽/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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