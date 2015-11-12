厄尔尼诺和阴霾料导致2016年全球棕榈油产量增长低于预期

路透吉隆坡11月12日 - 知名植物油行业分析师Dorab Mistry称，2016年全球棕榈油产量增幅可能比预期少100万吨，因厄尔尼诺气候危害到作物生长，并且印尼砍伐燃烧的农业经营方式造成阴霾。

如果印尼和马来西亚的产量下滑，则将对棕榈油价格带来提振。两国在全球棕榈油产量中所占比重高达85%。棕榈油价格现已较每吨1,863马币(426.51美元)的六年半低位反弹25%。

“当前的厄尔尼诺天气远未结束，如果乾旱天气再次侵袭印尼和马来西亚部分地区...假若在2016年1月前后，则将带来严重影响，有可能进一步拖累2016年的产量，”Mistry周四在中国国际油脂油料大会上表示。

“若那种情况发生，我们预计2016年棕榈油产量应该会净减少。不过，若乾旱天气现已结束，则明年棕榈油产量将净增加，”Mistry称。

他预计2016年全球棕榈油产量将增长150万吨，之前预计为增长250万吨。

Mistry预计棕榈油价格将介于每吨2,100-2,400马币，并预计由于马币疲软，棕榈油价格将在该区间的高端交投。马币兑美元现位于4.36马币左右，今年迄今已下跌24%。马币走软可降低其他货币持有者购买棕榈油的成本。

Mistry还说，如果马币兑美元走软至4.50马币，则棕榈油价格可能升至2,500马币，但除非原油价格上涨，使得将棕榈油作为生物柴油原料的做法具有吸引力，否则这一水平将无法持续。(完)