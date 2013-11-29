全球商品：棕榈油价格到明年3月将触及一年半高位--知名行业分析师

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
* 生物燃料行业的强劲需求将支撑棕榈油价格
* 印尼2014年棕榈油产量料为3,050万吨
* 马来西亚2014年产量料在1,950-1,970万吨
路透雅加达11月29日 - 知名行业分析师Dorab Mistry周五表示，棕榈油价格到2014年3月可能触及每吨3,000马币(林吉特)(约合930美元)的逾一年半高位，升速快于先前预期，因来自生物燃料行业的需求强劲。
包括全球主要棕榈油种植公司森那美 在内的市场人士均看好，来自生物燃料行业的需求提高，将支撑棕榈油价格回升。过去两年棕榈油价格重挫35%。
“如果你问我当今对棕榈油影响最大的三个因素是什么，我的答案将非常简单：生物燃料，生物燃料，还是生物燃料。”Mistry在印尼的一个行业会议上表示。
毛棕榈油用作生物燃料添加剂的应用日益普及，因其能够削减成本并减少有害环境的气体排放。
Mistry表示，2014年全球生物燃料需求料将至少增加250万吨。
“从现在到2014年3月，棕榈油价格应会上涨，交投区间料为2,600-2,900马币。”Mistry说。
Mistry称，如果巴西实施增加使用生物燃料规定，到明年3月棕榈油价格可能升至3,000马币，较当前水准 上升13%。
他表示，印尼2013年棕榈油产量料下降50万吨至2,750万吨，因为继2012年第四季产量创异常高位后，棕榈油树正经历产量低迷时期。
但新的高产周期可能将于明年5月开始，推动2014年印尼棕榈油产量升至3,050万吨。
Mistry说，马来西亚今年棕榈油产量料为1,920万吨左右，明年产量料为1,950-1,970万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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