印尼相信已找到失事班机机身位置 侦测到黑盒子信号

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透庞加兰布翁/雅加达1月11日 - 印尼搜寻团队相信他们已经找到两周前在爪哇海坠毁的亚航(AIRA.KL)班机机身所在位置，潜水员希望周一海浪能较平静，好让他们能找回黑盒子飞行记录器。
搜寻团队一直有收到信号，据信应是来自机尾残骸附近的两个黑盒子所发出的。失事的亚航A320-200机尾残骸已在周六被打捞吊起。
有三艘搜索船侦测到的信号距离周六机尾被吊起处约四公里(两英里)远，深度约为海面下30米(100英尺)。
“黑盒子位于飞机残骸当中，使得潜水人员很难打捞，”交通部航海主管Tonny Budiono说。
“由于时间的限制，我们决定明天早上逐步移除机身残骸后把黑盒子找出来。”
调查人员说，如果黑盒子能完整无损的被找回，虽然仅需两天就可取得讯息，但要将其数据分析下载可能需时两周的时间。
亚航失事原因尚不得而知，但国家气象局表示，季节性风暴可能是祸首之一。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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