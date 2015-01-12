印尼相信已找到失事班机机身位置 侦测到黑盒子信号

路透庞加兰布翁/雅加达1月11日 - 印尼搜寻团队相信他们已经找到两周前在爪哇海坠毁的亚航(AIRA.KL)班机机身所在位置，潜水员希望周一海浪能较平静，好让他们能找回黑盒子飞行记录器。

搜寻团队一直有收到信号，据信应是来自机尾残骸附近的两个黑盒子所发出的。失事的亚航A320-200机尾残骸已在周六被打捞吊起。

有三艘搜索船侦测到的信号距离周六机尾被吊起处约四公里(两英里)远，深度约为海面下30米(100英尺)。

“黑盒子位于飞机残骸当中，使得潜水人员很难打捞，”交通部航海主管Tonny Budiono说。

“由于时间的限制，我们决定明天早上逐步移除机身残骸后把黑盒子找出来。”

调查人员说，如果黑盒子能完整无损的被找回，虽然仅需两天就可取得讯息，但要将其数据分析下载可能需时两周的时间。

亚航失事原因尚不得而知，但国家气象局表示，季节性风暴可能是祸首之一。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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