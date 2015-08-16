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时事要闻 | 2015年 8月 17日 星期一 07:36 BJT

印尼失联客机被发现在巴布亚坠毁--官员

路透雅加达8月16日 - 印尼交通部官员称，周日失联的印尼特利加那航空公司（Trigana Air）客机在该国东部的巴布亚（Papua）地区坠毁。这架客机上载有54人。

媒体早些时候援引特利加那航空公司运营总监BeniSumaryanto的话称，从Oksibil山林区的一个村庄接到了客机坠毁的报告，搜救队上午将在该地区展开搜救。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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