印尼失联客机被发现在巴布亚坠毁--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达8月17日 - 印尼交通部官员称，周日失联的印尼特利加那航空公司（Trigana Air）客机在该国东部的巴布亚（Papua）地区坠毁。这架客机上载有54人。

媒体早些时候援引特利加那航空公司运营总监Beni Sumaryanto的话称，从Oksibil山林区的一个村庄接到了客机坠毁的报告，搜救队上午将在该地区展开搜救。（完）