印尼失联客机被发现在巴布亚坠毁--官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达8月17日 - 印尼交通部官员称，周日失联的印尼特利加那航空公司（Trigana Air）客机在该国东部的巴布亚（Papua）地区坠毁。这架客机上载有54人。
媒体早些时候援引特利加那航空公司运营总监Beni Sumaryanto的话称，从Oksibil山林区的一个村庄接到了客机坠毁的报告，搜救队上午将在该地区展开搜救。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”