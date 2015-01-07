ICAO将提设飞行追踪新标准 要求飞机每15分钟报告一次位置

路透多伦多1月6日（记者 Allison Martell） - 联合国旗下机构国际民航组织（ICAO）将提议设立飞行追踪新标准，要求商用飞机每隔15分钟报告一次位置。这是马航MH370客机失联事件后国际组织寻求设立追踪举措的一部分。

马航MH370客机失联，促使国际机构推动建立可查明飞机精确路线以及最后位置的机制。

ICAO发言人周二称，上述标准若被采用，则会在近期生效，因为这并不需要在飞机上使用新技术。该组织成员国下月将在蒙特利尔召开一次重大安全会议，届时将会商讨上述提议。

该组织发言人Anthony Philbin称，ICAO提出了“基本飞行追踪标准”。该组织目前正在拟定更严格的追踪标准。

“如果（成员国）同意该标准，这次安全会议还会询问他们预计如何尽快落实以及是否希望ICAO敦促实施，”Philbin通过电邮对路透称。“了解成员国的意见后，我们会对时间框架有更好的概念。”

ICAO设定的标准通常会成为成员国的监管规定，ICAO可有效地敦促航空公司执行。该机构更希望成员国能达成共识，因此2月的安全会议至关重要。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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