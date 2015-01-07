ICAO将提设飞行追踪新标准 要求飞机每15分钟报告一次位置

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透多伦多1月6日（记者 Allison Martell） - 联合国旗下机构国际民航组织（ICAO）将提议设立飞行追踪新标准，要求商用飞机每隔15分钟报告一次位置。这是马航MH370客机失联事件后国际组织寻求设立追踪举措的一部分。
马航MH370客机失联，促使国际机构推动建立可查明飞机精确路线以及最后位置的机制。
ICAO发言人周二称，上述标准若被采用，则会在近期生效，因为这并不需要在飞机上使用新技术。该组织成员国下月将在蒙特利尔召开一次重大安全会议，届时将会商讨上述提议。
该组织发言人Anthony Philbin称，ICAO提出了“基本飞行追踪标准”。该组织目前正在拟定更严格的追踪标准。
“如果（成员国）同意该标准，这次安全会议还会询问他们预计如何尽快落实以及是否希望ICAO敦促实施，”Philbin通过电邮对路透称。“了解成员国的意见后，我们会对时间框架有更好的概念。”
ICAO设定的标准通常会成为成员国的监管规定，ICAO可有效地敦促航空公司执行。该机构更希望成员国能达成共识，因此2月的安全会议至关重要。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)