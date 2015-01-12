印尼搜救队已经打捞起失事亚航客机黑匣子

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透雅加达1月12日 - 印尼搜救官员表示，印尼海军潜水队已经在周一打捞起失事亚航客机的飞行数据记录器(黑匣子)。亚航的QZ8501客机于两周前坠毁，机上162人全部丧生。
印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo在新闻记者会上表示，“我在今早收到国家交通安全委员会的正式报告。我们在上午7:11成功打捞起部分飞行数据记录器，即黑匣子。”
“我们仍在继续寻找驾驶舱声音记录器。”（完）
(编译 高琦 审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。
路透巴黎5月6日 - 法国总统候选人马克龙的竞选电子邮件遭到电脑黑客攻击，法国正尽力不让这一事件影响到总统大选结果。选举委员会周六警告称，转发这些数据可能构成刑事犯罪。