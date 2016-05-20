专访：亚投行计划为印尼贫民区改造项目联合提供资金--印尼财长

路透雅加达5月19日 - 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)表示，中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)可能最早在下月宣布为印尼的一个全国性贫民区改造项目联合融资计划。这将是亚投行首次涉足印尼。

该项目总规模为17.4亿美元，与印尼政府、世界银行和伊斯兰开发银行共同提供资金，希望改善印尼城市贫民区的生活条件，确保居住者能够用上清洁水、电力和基本卫生设施。

班邦周四在接受路透采访时表示，他希望新成立的亚投行在6月25-26日召开的年度会议上宣布上述出资计划。该计划将成为亚投行的首批融资项目之一。

“我认为在成立后头两三年中，(亚投行)将更多地采取联合融资方式，而非单独出资，”班邦在伊斯兰开发银行年会的间隙表示。(完)