印尼总统称腐败危及经济增长

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透雅加达8月16日电（记者 Olivia Rondonuwu）---印尼总统苏西洛周四称，腐败现象呈抬头之势，甚至在国会也是如此，已危及该国的经济增长。这是苏西洛迄今对腐败问题发表的最直言不讳的评论。
腐败被普遍视为导致印尼经济裹足不前，苏西洛也因反腐不力而饱受指责。
苏西洛所在的民主党相继爆出一连串腐败丑闻，令该党在2014年大选前的影响力被削弱。苏西洛的总统任期将於2014年到期。
苏西洛在印尼独立日周年纪念日到来前在国会发表讲话时称：“反腐战的鼓声不应当消失，腐败应被完全根除。”
“我必须要承认，甚至在政府、国会、地区代表及执法者中，仍存在大量的腐败分子，”他说道。
上述言论是苏西洛针对腐败问题发表的最新讲话。
他指出，反腐机构KPK、最高法院、警方及总检察院相互合作，对反腐工作十分重要。
他还称，欧洲经济危机也对印尼经济增长构成威胁，政府需谨慎出台财政刺激措施，但他没有透露任何细节。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
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