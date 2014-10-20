新闻人物：印尼首位“草根”总统佐科

2014年10月20日，印尼新任总统佐科·维多多在就职典礼仪式上发表演讲，在演讲结束时高喊“自由”。 REUTERS/Darren Whiteside

路透雅加达10月20日（记者 Kanupriya Kapoor） - 佐科·维多多(Joko Widodo)周一就任印尼总统，支持者对其期望甚殷，但迫在眉睫的经济问题以及反对派势力的怀疑态度，将令其面对严峻考验。

佐科在7月大选中以微弱优势胜出，他曾经是一名家具商人，后来在政界迅速崛起，是印尼首位来自商界而非军政精英阶层的“草根”总统。

美国国务卿克里出席了佐科宣誓就职典礼，马来西亚总理、新加坡总理、文莱苏丹以及澳大利亚总理等亦出席典礼。

佐科曾担任梭罗市长、雅加达特区省长，但尚未在全国性和国际舞台接受过考验。

智库哈比比中心（Habibie Centre）政治分析人士AchmadSukarsono说：“他攀登到了金字塔顶，但在强大的政治阶层内部仍势力单薄。他需要一些时间被考验和接纳、成为该阶层的一部分，否则将面临阻力。”

佐科在议会内苦苦寻求支持，但他拒绝用内阁职位换取支持，导致一些之前未结盟的政党加入了反对派阵营，因此佐科阵营在议会仅占少数席位，要推进改革阻力重重。

即便佐科最坚定的支持者也担心，他固守原则可能不利于推进改革，但这位清瘦、和蔼的总统则对与议会共事持乐观态度。

佐科上周与反对派领袖普拉波沃(Prabowo Subianto)以及反对派领军人物巴克里（Aburizal Bakrie）会晤，寻求改善关系，后者对他表示祝贺并承诺将支持他的政府，但同时保留必要时提出批评的权利。

政治分析人士Kevin O'Rourke在研究报告中写道：“佐科态度主动，意味着这位雅加达特区前省长正变得在政坛游刃有余。”

佐科目前对内阁的组成谈得不多，他上月曾表示，内阁中有略多于一半的成员会是技术性官员。预计他将于本周二宣布组阁情况。

佐科上任后不久，就将亮相于国际舞台，即在北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会以及在澳大利亚举行的20国集团（G20）峰会。

作为世界最大穆斯林国家的总统，预计佐科将加入关于伊斯兰激进势力问题的辩论。

而美国国务卿克里在打击“伊斯兰国”方面将寻求中国、印尼和马来西亚等亚洲国家合作。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。