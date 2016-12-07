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时事要闻 | 2016年 12月 7日 星期三 08:17 BJT

印尼苏门答腊岛班达亚齐附近发生规模6.8级地震

路透悉尼12月7日 - 美国地质调查局称，印尼苏门答腊岛北部的班达亚齐东南130公里处发生里氏6.8级地震。

目前无海啸预警发布。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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