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乐享时尚 | 2011年 10月 13日 星期四 14:38 BJT

巴厘岛发生6.2级地震 游客逃离酒店

路透印尼丹帕沙10月13日电---印尼巴厘岛周四发生里氏6.2级地震，建筑物出现摇晃，游客纷纷逃离酒店。目前暂无人员伤亡报告。

美国地质调查局（USGS）称，震中位於巴厘岛首府登巴萨（Denpasar）西南约160公里。

40岁的梅西耶（Caroline Mercier）正在巴厘岛文化中心乌布区旅游，她表示，自己对加州的地震早已习以为常，但从未经历过像这样的地震。

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