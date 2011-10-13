巴厘岛发生6.2级地震 游客逃离酒店

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透印尼丹帕沙10月13日电---印尼巴厘岛周四发生里氏6.2级地震，建筑物出现摇晃，游客纷纷逃离酒店。目前暂无人员伤亡报告。
美国地质调查局（USGS）称，震中位於巴厘岛首府登巴萨（Denpasar）西南约160公里。
40岁的梅西耶（Caroline Mercier）正在巴厘岛文化中心乌布区旅游，她表示，自己对加州的地震早已习以为常，但从未经历过像这样的地震。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。