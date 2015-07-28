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时事要闻 | 2015年 7月 28日 星期二 09:39 BJT

印尼伊里安查亚省发生里氏7.0级地震--美国地质调查局

路透7月27日 - 美国地质调查局（USGS）周二称，印尼东部伊里安查亚省发生里氏7.0级地震。

USGS称，震源深度为52.8公里，震中位于查亚普拉市以西248公里的位置，地震发生于当地时间6点41分（周二北京时间0541）。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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