印尼苏门答腊岛海域发生强震 之后余震不断

路透雅加达3月3日（记者 Eveline Danubrata/Gayatri Suroyo） - 印度尼西亚苏门答腊岛海域周三晚发生7.8级地震，之后又出现强烈余震。

美国地质调查局（USGS）称，苏门答腊岛巴东港西南偏南约784公里处周三晚发生7.8级地震，该地区周四早上又发生5.6级余震，震源深度为10公里。

目前没有夜里地震造成人员伤亡和建筑物毁损的报告。周三晚的地震发生后，相关机构发布了海啸预警，这在巴东引发恐慌，当地民众试图前往地势较高的地区。所幸没有发生海啸。

夜里及周四早上余震不断，印尼相关部门呼吁民众保持冷静。

印尼国家气象局称，夜里发生了六次余震，震级强度逐渐减弱。

“我们认为不会发生更强的地震。”印尼国家气象局在其Twitter帐户上称。“希望民众保持冷静，勿要听信谣言。”

印尼电视台TV One援引国家减灾机构（National Disaster Mitigation Agency）报导称，没有人员伤亡的报告，苏门答腊岛附近的明打威群岛的状况是安全的。（完）