印尼雅万高铁项目今日动工 存在环保和安全方面的担忧

路透雅加达1月21日 - 印尼第一条高铁线路--雅万高铁周四动工，但人们对该项目在环保和安全方面存有担忧。雅万高铁线路总长150公里，投资达55亿美元。

这条连接雅加达和万隆的高铁是印尼总统佐科的旗舰工程。因“官样文章”以及印尼经济增速降至全球金融危机以来最低，佐科的基础设施投资计划举步维艰。

印尼中央政府近几个月实施一系列刺激举措，试图砍减官僚程序并恢复投资者信心。

印尼坚持高铁项目尽快动工，引发经济发展可能会以环境和安全为代价的担忧。

“最重要的是减少发生灾难的风险（譬如滑坡），”印尼环境部门官员San Afri Awang周三对《罗盘报》表示。

“如果那未获解决，我们不希望轻率地展开工作。我们必须保证质量。”

印尼环境与林业部长Siti Nurbaya称，随着项目动工，政府将寻求公众对工程的意见。

“恰当管理的原则将得到遵守，但建设（高速）铁路的政策也必须继续，”Nurbaya对记者表示。

中日两国去年就雅万高铁项目曾展开激烈竞争，中国最终中标。分析师称，该地区以后可能会建设更多高铁线路。

中方企业希望在2019年前建成雅万高铁。（完）