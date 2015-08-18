印尼央行维持指标利率不变 着重汇率稳定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达8月18日 - 印尼央行周二维持指标利率不变，称重点聚焦维持印尼卢比的稳定性。
自2月份调降25个基点以来，该央行一直将指标利率维持在7.50%水平。此前接受路透调查的分析师预计，印尼央行会维持所有利率水平不变。
印尼7月通胀年率为7.26%，几乎与6月一样，是年内最高水平。
今年在新兴亚洲货币中，印尼卢比的表现为第二差，排在马来西亚马币之后，目前距离1998年中以来最低水平不远。（完）
(编译 刘秀红/高琦 审校 张明钧/王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。