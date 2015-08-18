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国际财经 | 2015年 8月 18日 星期二 18:49 BJT

印尼央行维持指标利率不变 着重汇率稳定

路透雅加达8月18日 - 印尼央行周二维持指标利率不变，称重点聚焦维持印尼卢比的稳定性。

自2月份调降25个基点以来，该央行一直将指标利率维持在7.50%水平。此前接受路透调查的分析师预计，印尼央行会维持所有利率水平不变。

印尼7月通胀年率为7.26%，几乎与6月一样，是年内最高水平。

今年在新兴亚洲货币中，印尼卢比的表现为第二差，排在马来西亚马币之后，目前距离1998年中以来最低水平不远。（完）

(编译 刘秀红/高琦 审校 张明钧/王洋)

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