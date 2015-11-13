印尼副总统称总统维多多还没准备好调整内阁--报道

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅加达11月13日 - Detik.com新闻网站周五援引印尼副总统Jusuf Kalla报道称，总统维多多与他的联盟讨论了再次调整内阁的可能性，但还没有准备好这么做。
维多多曾于8月调整内阁，当时执政不足一年，旨在安抚对允许经济增长率下滑至六年低位的政策转变感到担忧的投资者。
“讨论涉及了调整内阁的计划，但总统说现在不是时候，”报道援引Kalla称，他所指的是维多多与联盟成员周四晚间的会议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。