印尼副总统称总统维多多还没准备好调整内阁--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达11月13日 - Detik.com新闻网站周五援引印尼副总统Jusuf Kalla报道称，总统维多多与他的联盟讨论了再次调整内阁的可能性，但还没有准备好这么做。

维多多曾于8月调整内阁，当时执政不足一年，旨在安抚对允许经济增长率下滑至六年低位的政策转变感到担忧的投资者。

“讨论涉及了调整内阁的计划，但总统说现在不是时候，”报道援引Kalla称，他所指的是维多多与联盟成员周四晚间的会议。(完)