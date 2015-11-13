印尼副总统称总统维多多还没准备好调整内阁--报道

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达11月13日 - Detik.com新闻网站周五援引印尼副总统Jusuf Kalla报道称，总统维多多与他的联盟讨论了再次调整内阁的可能性，但还没有准备好这么做。
维多多曾于8月调整内阁，当时执政不足一年，旨在安抚对允许经济增长率下滑至六年低位的政策转变感到担忧的投资者。
“讨论涉及了调整内阁的计划，但总统说现在不是时候，”报道援引Kalla称，他所指的是维多多与联盟成员周四晚间的会议。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”