印尼政府最后一刻放弃高铁项目 给中日两个竞标国留下困惑

路透雅加达9月4日 - 印尼在最后一刻决定放弃该国的首个高铁项目，使得中国和日本等主要投资国感到困惑，甚至可能影响到印尼强劲的外国投资。外国投资是印尼经济中一个少见的亮点。

中日一直在竞争价值数十亿美元的印尼高铁项目，一直到该国政府突然宣布取消。这似乎是印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)政府在政策方面的反复多变和捉摸不定的决策表现中的最新一起。

印尼首席经济部长不得不向中日两个亚洲巨头解释，为什么在最后一刻决定取消高铁项目。印尼是东南亚最大的经济体。

“这个举动看起来有些突然，因为是在评估了双方的方案之后做出的。”总统幕僚长Teten Masduki告诉路透。“但这个决定最符合印尼的利益。”

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周四宣布，首都雅加达与万隆之间的高铁是不必要的，因为两站之间的速度永远不会达到超过每小时300公里的最高速度。

印尼政府建议为这段150公里的路程修建一条速度较慢的铁路，并请中国、日本和其它各方提出新的建议书。

中国驻雅加达的一名使馆官员拒绝评论，表示要等待印尼提供更多的信息。

日本大使表示，不认为印尼周四的决定会影响日本对该国的投资。他说，日本在等待有关中速铁路项目的更多细节，然后再决定是否参与。

日本是印尼第二大投资国，对于印尼大型基建项目的不确定性并不感到陌生。(完)

(编译 李春喜/张涛；审校 杜明霞/王洋)

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