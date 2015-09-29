印尼派代表团至日本及中国 藉以推动快速铁路投资

路透雅加达9月29日 - 印尼一名政府官员周二表示，当局已经派遣多位高阶官员前往中国及日本这两个亚洲最大经济体，因政府重新推动耗资数十亿美元连结两大城市的铁路计划。

本月稍早，印尼突然改变连结首都雅加达及纺织中心万隆之间兴建高速铁路的计划，转而选择时速150公里的快速铁路。

周二政府宣布已经派遣代表至日本及中国的举动，意味着这个项目已经重新获得动能，尽管可能在原本的高速及快速铁路的选择间有所折冲。

内阁秘书长Pramono Anung表示，“很清楚的是，这条铁路的运行速度要比原先规划来得慢。”

这个重大项目让日本和中国这两大印尼投资来源国处于竞争局面，两国都努力进行游说，希望能争取到这个50亿美元的合约。分析师表示，拿下这个项目的国家可望在本地区未来铁道项目中取得领先地位，包括连结吉隆坡和新加坡的铁路。

政府消息人士表示，在印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)表示这个项目不需要提出政府保证或使用国家预算后，印尼看似倾向选择中国的提案。

国营企业部长Rini Soemarno已表示，日本若想要继续竞标，则需放弃政府保证规定。

Anung表示，已经派国家规划部长Sofyan Djalil前往日本，但不愿表明已派遣哪位官员前往中国。

印尼料将在未来几天宣布何者赢得这个铁路项目。(完)