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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 11:58 BJT

亚洲橡胶：主要生产国同意从3月开始削减出口--行业组织ITRC

路透雅加达2月4日 - 由泰国、印尼和马来西亚组成的国际橡胶三方委员会(ITRC)周四发表声明称，亚洲主要橡胶生产国将从3月开始实施出口配额，计划在头六个月内减少61.5万吨出口量。

ITRC曾在12月表示，将研究遏制出口以支撑橡胶价格的可能性。

“我们对联合采取这些举措持乐观态度，橡胶价格将反弹，对天然橡胶行业的所有小农户和其他利益相关方而言，仍将是公平且有利可图的，”ITRC在声明中称。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)

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