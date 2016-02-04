亚洲橡胶：主要生产国同意从3月开始削减出口--行业组织ITRC

路透雅加达2月4日 - 由泰国、印尼和马来西亚组成的国际橡胶三方委员会(ITRC)周四发表声明称，亚洲主要橡胶生产国将从3月开始实施出口配额，计划在头六个月内减少61.5万吨出口量。

ITRC曾在12月表示，将研究遏制出口以支撑橡胶价格的可能性。