亚洲橡胶：主要生产国同意从3月开始削减出口--行业组织ITRC

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透雅加达2月4日 - 由泰国、印尼和马来西亚组成的国际橡胶三方委员会(ITRC)周四发表声明称，亚洲主要橡胶生产国将从3月开始实施出口配额，计划在头六个月内减少61.5万吨出口量。
ITRC曾在12月表示，将研究遏制出口以支撑橡胶价格的可能性。
“我们对联合采取这些举措持乐观态度，橡胶价格将反弹，对天然橡胶行业的所有小农户和其他利益相关方而言，仍将是公平且有利可图的，”ITRC在声明中称。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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